Im abschliessenden Mixed-Doppel spielt Belinda Bencic mit Jakub Paul um den dritten Sieg. Der zweite Schweizer Gegner in der Gruppenphase am United Cup wird am Sonntag Italien sein.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach den ersten zwei Spielen am United Cup in Perth führt die Schweiz gegen Frankreich mit 2:0. Belinda Bencic (WTA 11) gewinnt gegen Léolia Jeanjean (WTA 102) 6:2 und 6:4.

Stan Wawrinka doppelt im Duell gegen die Weltnummer 29, Arthur Rinderknech, nach. In einem umkämpften Match gegen den Aufschlagspezialisten setzt sich der 40-Jährige mit 5:7, 7:6 und 7:6 durch – ein Achtungserfolg für den Romand, der nur noch als Nummer 157 der Welt geführt wird.

Im abschliessenden Mixed-Doppel messen sich nun Belinda Bencic und Jakub Paul (ATP 342) mit Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA 121) und Édouard Roger-Vasselin (Doppel-ATP 17).

Das zweite Duell des Schweizer Teams gegen Italien folgt am Sonntag. Die Schweiz trägt ihre Spiele in Perth aus, während neun der 18 Teams (drei Gruppen) die Vorrunde in Sydney absolvieren.