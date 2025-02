Vor den Augen eines gerührten Publikums in Buenos Aires beendete der beliebte Tennisstar Diego Schwartzman seine Karriere. Obwohl der Argentinier die Partie verlor, ist es ein gelungener Abschluss.

Stadion in Tränen

1/5 Diego Schwartzman verabschiedet sich von der Tennisbühne. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Auf einen Blick Diego Schwartzman beendet Tenniskarriere emotional beim ATP-Turnier in Buenos Aires

Publikum feiert Schwartzman mit Standing Ovation und Gesang im Stadion

Publikum feiert Schwartzman mit Standing Ovation und Gesang im Stadion

Schwartzman erreichte 2020 French-Open-Halbfinale und gewann vier ATP-Titel

Pascal Keusch Praktikant Sport

Diego Schwartzman verabschiedete sich in Buenos Aires emotional von der Tenniswelt. Der Publikumsliebling und frühere Top-10-Spieler absolvierte sein letztes Profimatch im Achtelfinale des ATP-Turniers gegen Pedro Martínez. Kurz vor Ende der Partie wischte «El Peque» (bedeutet übersetzt «der Kleinste») sich die Tränen aus dem Gesicht. Das ganze Stadion begann lauthals zu singen und sorgte mit einer Standing Ovation für eine Unterbrechung. Voller Demut und Dankbarkeit blickte der Argentinier ins Publikum.

Letzter Punktgewinn

Obwohl seine Niederlage bereits feststand, gelang Schwartzman noch ein letzter Punktgewinn in seiner Karriere, der vom Publikum frenetisch bejubelt wurde. Nach Ende der Partie wurde der 1,67 Meter grosse Argentinier dann völlig von den Emotionen überwältigt. Wie fast alle Anwesenden konnte auch Gegner Martínez die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Schon vor einem Jahr hatte Schwartzman auf Instagram in einem langen Statement seinen Rücktritt angekündigt. Darin schreibt er: «Und im Jahr 2025 werde ich in Argentinien meinen letzten Moment erleben können, den schönsten Abschluss, den ich mir vorstellen kann.»

Schöne Karriere

Sand-Spezialist Diego Schwartzman hatte 2020 das Halbfinale der French Open in Paris erreicht und besiegte im selben Jahr sogar Sandplatzkönig Rafael Nadal auf der roten Asche beim Masters in Rom. Letzterer gratulierte dem Argentinier nach seinem Rücktritt auf X: «Du warst ein grossartiges Beispiel für Kampf und Überwindung und ich bin froh, dass wir so viele Momente auf der Strecke teilen konnten. Geniesse deine nächste Etappe.»

In seiner Karriere gewann Schwartzman vier Titel, drei davon auf Sand. Den letzten Turniersieg konnte er 2021 in Buenos Aires feiern.