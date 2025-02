Ex–Tennisprofi Andy Murray hatte grosse Schwierigkeiten in seinen ersten Skiferien. Der 37-jährige Schotte musste gar von der Pistenrettung abgeholt werden.

1/5 Tennis–Legende Andy Murray versucht sich auf den Skiern. Foto: Screenshot/WeAreTennis

Auf einen Blick Andy Murray hatte Schwierigkeiten beim Skifahren und musste gerettet werden

Murray steckte am Berg fest

Pascal Keusch Praktikant Sport

Das Ausprobieren einer neuen Sportart gelingt nicht immer – etwa beim Wechsel vom Racket auf die Ski bei Andy Murray. «Ich bin an meinem Bruder vorbeigefahren und schrie: ‹Ich stecke hier in Schwierigkeiten, ich weiss nicht, wie ich anhalten soll›», erzählte der zweifache Olympiasieger im Podcast «Sporting Misadventures».

Probleme hatte der Brite aber nicht nur bergab: «Ich konnte die Skilifte nicht verlassen. Meine Frau weigerte sich, mit mir in den Skilift zu steigen, weil es einfach peinlich war. Am ersten Tag steckte ich oben am Berg fest.» Grund dafür war, dass der Skilift, der ihn wieder nach unten gebracht hätte, bereits geschlossen war.

Rettung mit dem Pistenschlitten

Da Murray das nötige Selbstvertrauen, die Abfahrt noch zu bewältigen, fehlte, gab es nur eine Möglichkeit: «Ich musste mit einem dieser Motorschlitten gerettet werden.» Die Leute bei der Pistenrettung aber seien ausser sich gewesen. Dazu sagt die Tennis–Legende: «Normalerweise sind es betrunkene Briten, die am Ende des Tages oben am Berg festsitzen. Das ist nicht wirklich ihre Aufgabe – sie sind da, um Verletzten zu helfen, und nicht irgendeinem Idioten, der dachte, er könne am späten Tag noch den Hang herunterkommen.»

Andy Murray gewann in seiner aktiven Karriere 48 Titel. Seine grössten Erfolge waren dabei der Gewinn der Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen 2012 und 2016 jeweils im Einzel. Heute coacht der Schotte Tennisstar Novak Djokovic.