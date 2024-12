Belinda Bencic (WTA 913) feiert ihren fünften Sieg seit der Rückkehr auf den Tennisplatz. In Angers gewinnt sie ihr Erstundenmatch gegen Maria Tig aus Rumänien.

Belinda Bencic steht in Angers im Achtelfinal

Belinda Bencic steht in Angers im Achtelfinal

Belinda Bencic hat beim Turnier in Angers im Auftakspiel alles im Griff. Foto: SALVATORE DI NOLFI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die junge Mutter qualifiziert sich beim WTA-125-Turnier in Angers für die Achtelfinals. Sie gewinnt gegen die Rumänin Patricia Maria Tig (WTA 243) in einem Spiel, das sie von Anfang bis Ende kontrolliert, mit 6:4 und 6:1.

Ihre nächste Gegnerin am Turnier der Challenger Series ist die Siegerin der Begegnung zwischen der Georgierin Mariam Bolkwadse (WTA 197) und der Russin Anastasia Sacharowa (WTA 112). Die Nummer eins der Setzliste ist die Französin Clara Burel (WTA 73), die am Dienstag in der ersten Runde auf die Zürcherin Céline Naef (WTA 155) trifft.