So feiern die Sport-Stars Weihnachten

Die meisten Sportarten haben Weihnachtspause. Damit haben auch die Stars Zeit, zu feiern und die Stunden mit ihren Familien zu geniessen. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.

Blick Sportdesk

Angelica Moser

Wenige Tage vor Weihnachten teilt die Stabhochspringerin auf Instagram ein Video, in dem sie sich freut, die Bootsprüfung bestanden zu haben. «Man sieht sich auf dem See», sagt sie darin. Das Weihnachtsfest wird sie aber nicht auf dem Motorboot, mit dem sie nun über den Bielersee flitzen kann, verbringen. Sie teilt ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Freund und Eishockey-Profi Kevin Bozon vor einem gewaltigen Weihnachtsbaum auf einem öffentlichen Platz zeigt.

Belinda Bencic

Bei Tennis-Star Belinda Bencic (28) ist schon verfrüht Bescherung. Sie feiert bereits am 23. Dezember. Denn am Tag danach sitzt sie im Flugzeug, wie sie auf Instagram verrät. Unter ihrem Christbaum liegen zahlreiche Geschenke – etwa eine Puppe, die wohl für Töchterchen Bella (1) ist. Auch die tierischen Familienmitglieder kommen nicht zu kurz. Für die Hunde liegt Futter unter dem Baum.