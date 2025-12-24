So feiern die Sport-Stars Weihnachten

Wenige Tage vor Weihnachten teilt die Stabhochspringerin auf Instagram ein Video, in dem sie sich freut, die Bootsprüfung bestanden zu haben. «Man sieht sich auf dem See», sagt sie darin. Das Weihnachtsfest wird sie aber nicht auf dem Motorboot, mit dem sie nun über den Bielersee flitzen kann, verbringen. Sie teilt ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Freund und Eishockey-Profi Kevin Bozon vor einem gewaltigen Weihnachtsbaum auf einem öffentlichen Platz zeigt.
Bei Tennis-Star Belinda Bencic (28) ist schon verfrüht Bescherung. Sie feiert bereits am 23. Dezember. Denn am Tag danach sitzt sie im Flugzeug, wie sie auf Instagram verrät. Unter ihrem Christbaum liegen zahlreiche Geschenke – etwa eine Puppe, die wohl für Töchterchen Bella (1) ist. Auch die tierischen Familienmitglieder kommen nicht zu kurz. Für die Hunde liegt Futter unter dem Baum.
Nati-Star Fabian Rieder hats in die Berge gezogen. Dabei scheint er auch in der Sauna zu entspannen, wobei das Kältebad an einem abenteuerlichen Platz im Wald stationiert scheint.
Die Ski-Ikone feiert am Heiligabend im Kreis der Familie. Vor dem gemeinsamen Abendessen wurde der Friedhof in Garmisch besucht, um einer stimmungsvollen Interpretation von «Stille Nacht, heilige Nacht» der örtlichen Blaskapelle zu lauschen.
Norwegens Ski-Star nutzt die rennfreie Zeit und verbringt sie mit Ehefrau Tonje und Sohn Emil. An Heiligabend schlendern die drei gemütlich über einen Weihnachtsmarkt.
Die Schweizer Speed-Spezialistin darf sich offenbar auf «weisse Weihnachten» freuen. In einer Instagram-Story wünscht sie ihren Fans von einem Winterspaziergang ein schönes Fest.Andri Ragettli
Auch beim Freestyle-Star hats reichlich Schnee – er verweilt mit seiner Katze für das Weihnachtsfoto aber im warmen Wohnzimmer. Dabei fällt ein Verband an der Pfote Simbas auf: Die Katze des Freestyle-Stars musste sich kürzlich einer Operation unterziehen, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.Cedric Itten
Der Schweizer Nationalstürmer nutzt die spielfreie Zeit – am Samstag traf Itten beim 2:1-Sieg gegen Fürth zum Abschluss der Hinrunde – für einen vorweihnachtlichen Trip nach Amsterdam. Dort gibts zwar kein Schnee, dafür aber wunderbare Grachten.
