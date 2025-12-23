DE
Zu wenig Spielpraxis
Real Madrid gibt Brasilien-Juwel nach Frankreich ab

Endrick verlässt Real Madrid in Richtung Lyon. Bei den Königlichen kam der junge Brasilianer in der aktuellen Saison kaum zum Einsatz.
Publiziert: 20:17 Uhr
Endrick wechselt von Real Madrid zu Olympique Lyon.
Foto: AFP
Carlo Steiner und Keystone-SDA

«Dieses Jahr fällt Weihnachten auf den 23. Dezember», schreibt Olympique Lyon auf Instagram. Mit diesen Worten stellt der französische Traditionsverein Neuzugang Endrick (19) vor. 

Das brasilianische Sturm-Juwel Endrick wechselt leihweise bis zum Saisonende von Real Madrid zu Olympique Lyon. Dies bestätigten die beiden Klubs am Dienstagabend.

Endrick, der im Sommer 2024 für etwas weniger als 50 Millionen Euro von Palmeiras zu Real Madrid gewechselt ist, soll in Frankreich Spielpraxis sammeln. Unter Trainer Xabi Alonso kam der 14-fache Nationalspieler in dieser Saison nur zu drei Einsätzen.

