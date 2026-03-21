Bencic steht im Miami-Achtelfinal

Belinda Bencic (WTA 12) siegt in Miami nach 84 Minuten gegen Diana Shnaider (WTA 20) mit 6:3, 6:3. Die Ostschweizerin nutzte drei von vier Breakchancen und wehrte alle Breakbälle ab.

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Belinda Bencic (WTA 12) steht nach einem souveränen Sieg über Diana Shnaider (WTA 20) im Achtelfinal des Hartplatzturniers in Miami.

Die Ostschweizerin nahm ihrer Gegnerin gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und sicherte sich den ersten Satz mit 6:3 nach einem weiteren Break. Im zweiten Durchgang entschied die Olympiasiegerin von 2021 die letzten drei Games für sich und verwandelte nach 84 Minuten ihren ersten Matchball.

Es war der zweite Sieg gegen Shnaider, nachdem sie die Russin 2025 in Indian Wells ebenfalls in zwei Sätzen bezwungen hatte. Nun trifft Bencic auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 6). Die Bilanz der beiden ist mit 2:2 ausgeglichen, zuletzt siegte Bencic im März 2025 in Indian Wells.