Sieg gegen Tunesien
Schweizer Davis-Cup-Team nimmt erste Hürde

Dominic Stricker und Jakub Paul holen mit dem Sieg im Doppel den entscheidenden Punkt. Nach Tunesien muss für die Rückkehr in die Weltgruppe noch eine Nation geschlagen werden.
Publiziert: vor 33 Minuten
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Jakub Paul (l.) und Dominic Stricker gewinnen das Doppel.
Das Schweizer Davis-Cup-Team entledigt sich in Biel seiner ersten Aufgabe auf dem erhofften Weg zurück in die Weltgruppe auf schnellstmöglichem Weg. Gegen Tunesien führt es nach dem Sieg im Doppel uneinholbar 3:0.

Dominic Stricker und Jakub Paul bezwingen das Duo Moez Echargui/Skander Mansouri 6:4, 7:6 (7:3) und sichern der Equipe von Captain Severin Lüthi den entscheidenden dritten Punkt. Tags zuvor haben Jérôme Kym und Leandro Riedi in den ersten zwei Einzeln für die 2:0-Führung gesorgt.

Die Schweiz muss nach dem Sieg gegen die Nordafrikaner eine weitere Hürde überspringen, um im kommenden Jahr wieder der Weltgruppe anzugehören. Die Begegnung gegen den noch nicht bekannten Kontrahenten findet im September statt.

