Leandro Riedi gewinnt sein Startmatch bei den Swiss Open in Gstaad. Die Partie von Marc-Andrea Hüsler wird nach dessen Gewinn des ersten Satzes auf Dienstag vertagt.

Die Schweizer in Gstaad

Die Schweizer in Gstaad

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 Leandro Riedi jubelt.

Der Schweizer Tennisprofi Leandro Riedi (ATP 134) steht bei den Swiss Open in Gstaad in den Achtelfinals. Der Zürcher siegt in der 1. Runde gegen den Franzosen Grégoire Barrère.

Riedi gewinnt erst zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Partie im Hauptfeld eines ATP-Turniers, nach Marseille im Februar vor einem Jahr. Gegen den drei Plätze besser klassierten Grégoire Barrère setzt er sich mit 7:6 (7:2), 7:5 durch.

Überzeugender Aufschlag

Riedi überzeugt vor allem mit seinem starken Aufschlag. Nur einmal, zum 4:4 im zweiten Satz, muss er seinem Gegner ein Break zugestehen. Nach der erneuten Führung zum 6:5 behält er aber die Nerven und nutzt seinen ersten Matchball.

In den Achtelfinals trifft der 22-Jährige auf den als Nummer fünf gesetzten Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 37).

Hüsler muss am Dienstag wieder ran

Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) fehlt noch ein Satz, um ebenfalls in die zweite Runde einzuziehen.

Seine Partie gegen den Serben Hamad Medjedovic (ATP 122) wird nach dem ersten Durchgang, den der Zürcher im Tiebreak (7:3) gewinnt, wegen Dunkelheit unterbrochen. Am Dienstag folgt die Fortsetzung.

Werbung

Im ersten Satz lassen beide Akteure bei eigenem Aufschlag jeweils keinen Breakball zu.

Duell mit Tsitsipas winkt

Setzt sich der 28-jährige Hüsler durch, wartet auf ihn mit Stefanos Tsitsipas die Nummer eins des Turniers. Der Weltranglisten-Zwölfte aus Griechenland profitiert in Gstaad in der Startrunde von einem Freilos.