Golubic kassiert ärgerliche Zweisatz-Niederlage

1/5 Bittere Niederlage für Viktorija Golubic (Archivbild).

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit Blick auf das US Open kann die Schweizerin Viktorija Golubic in Ohio nur bedingt Selbstvertrauen tanken: Sie gewinnt zwar in der Qualifikation zwei Partien, aber im Spiel gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia lässt sie die grosse Chance auf einen Entscheidungssatz ungenutzt. Die Zürcherin führt 5:0, ehe sie sieben Games in Serie kassiert und sechs Satzbälle vergibt. Letztlich verliert sie mit 6:3, 7:5.

Viktorija Golubic (WTA 74) steht beim US Open im Hauptfeld. Vor Jahresfrist war sie in New York in der Qualifikation ausgeschieden.