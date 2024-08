Marc-Andrea Hüsler gelingt dieses Jahr der Sprung ins Hauptfeld bei den US Open nicht. Der Zürcher verliert in der Qualifikation gegen den Kasachen Beibit Schuqajew.

Hüsler in US-Open-Qualifikation gescheitert

Ausgeschieden in der US-Open-Qualifikation: Marc-Andrea Hüsler. (Archivbild)

6:7 (5:7), 4:6 – Marc-Andrea Hüsler (ATP 164) scheitert in der ersten Runde der US-Open-Qualifikation an Beibit Schuqajew (ATP 217).

Den 28-Jährigen kommt teuer zu stehen, dass er nur eine seiner acht Breakchancen verwerten kann. Sein kasachischer Gegner liefert da die perfekte Bilanz ab: zwei Breakmöglichkeiten münzt Schuqajew in zwei Servicedurchbrüche um.

Für Hüsler geht das Grand-Slam-Jahr 2024 damit ohne eine einzige Hauptfeld-Teilnahme zu Ende. Das sah 2023 noch ganz anders aus: Da stand der Zürcher jeweils in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York in der 1. Runde.