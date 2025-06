1/5 Loïs Boisson steht an den French Open sensationell im Halbfinal. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Tennis-Märchen von Loïs Boisson (22) geht weiter. Die französische Aussenseiterin, die nur dank einer Wildcard überhaupt im Haupttableau steht, bezwingt Mirra Andrejewa (18, WTA 6) und zieht an den French Open sensationell in den Halbfinal ein. Und das bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier überhaupt. Vor einem Jahr war ihre Premiere wegen eines Kreuzbandrisses noch ins Wasser gefallen.

Durch den Einzug unter die letzten Vier macht die an Weltranglistenposition 361 (!) ins Turnier gestartete Boisson fast 300 Plätze gut. Im Live-Ranking steht die Französin aktuell auf Rang 65. Bei einem Finaleinzug würde sie auf Position 35 vorrücken, bei einem Turniersieg gar auf Position 21.

Jetzt wartet Gauff

Um ins Halbfinal zu kommen, muss Boisson nach der Weltranglisten-3. Jessica Pegula eine weitere Top-10-Spielerin schlagen. Im Viertelfinal setzt sie sich gegen die Nummer 6 des WTA-Rankings, Shootingstar Mirra Andrejewa (18), mit 7:6 (8:6), 6:3, durch. Damit steht sie als erste Französin seit Marion Bartoli vor 14 Jahren im Halbfinal von Roland Garros.

Als entscheidend erweist sich im Duell der erfahrenen 18-Jährigen aus Russland und des 22-jährigen, einheimischen Greenhorn der erste Satz. In diesem macht Boisson zweimal einen Breakrückstand wett, wehrt einen Satzball ab, bevor sie im Tiebreak die besseren Nerven hat. Andrejewa tut sich danach schwer, den Fokus zu behalten, obwohl sie im zweiten Durchgang rasch 3:0 in Führung geht. Der auf dem Tennisfeld so smart auftretende Schützling von Conchita Martínez verliert seine Linie gegen die frech und mutig spielende topfitte Aussenseiterin.

Im Halbfinal trifft Boisson am Donnerstag auf die als Nummer 2 gesetzte Amerikanerin Coco Gauff (21). Diese bezwang ihre Landsfrau Madison Keys in drei Sätzen mit 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Im ersten Satz, als es bis zum Stand von 4:4 nicht weniger als sechs Breaks gegeben hat, kann sich Gauff nicht entscheidend absetzen und verliert das Tiebreak 6:8. Die beiden folgenden Sätze gewinnt die 21-Jährige dann recht klar. Die Gewinnerin des US Open 2023 steht zum dritten Mal in der Runde der letzten vier und darf weiter von ihrem zweiten Grand-Slam-Titel träumen.