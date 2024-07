Sein Vater coachte auch ihn Nadal schlägt bei Comeback Sohn von Tennis-Legende

Rafael Nadal feiert in Schweden sein Comeback. In der ersten Runde spielt er ausgerechnet gegen Leo Borg – Sohn der Tennis-Legende Björn Borg. Unter dessen Leitung hat Nadal schon einige Male am Laver-Cup gespielt. Borg wird nun aber weniger Freude an dessen Sieg haben.