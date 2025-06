Für Match-Unterbruch gesorgt Schweizer Qualifikantin macht Weltnummer 1 hässig

Aryna Sabalenka will in Berlin ihre Pleite im French-Open-Final vergessen machen. In der 1. Runde trifft sie auf die Schweizerin Rebeka Masarova. Doch nach einem deutlichen Sieg im ersten Satz erzwingt die Schweizerin einen Spielunterbruch – das kommt gar nicht gut an.

Publiziert: 09:14 Uhr | Aktualisiert: 09:16 Uhr