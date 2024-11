1/5 Rafael Nadal sagt Tschüss. Foto: AFP

Auf einen Blick Federer schreibt emotionalen Brief an Nadal vor dessen letztem Davis-Cup-Auftritt

Federer bewunderte Nadals einzigartige Ticks und Rituale auf dem Platz

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Sie hatten über ein Jahrzehnt lang eine der grössten Rivalitäten, die der Sport je gesehen hat. Neben dem Platz waren Roger Federer (43) und Rafael Nadal (38) Freunde.

Am Davis Cup in Malaga kommt Nadal – knapp zwei Jahre nach Federers Rücktritt – zu seinem letzten Tanz. Grund genug für den Maestro, sich mit einem Brief auf den sozialen Medien an Nadal zu wenden.

Federer hat seinen Schläger vergrössert

«Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Du hast mich geschlagen – und zwar sehr oft», beschreibt Federer die gemeinsame Tennis-Zeit. Nadal habe ihn auf eine Weise herausgefordert, wie es kein anderer konnte. «Auf Sand fühlte es sich an, als würde ich deinen Garten betreten, und du hast mich härter arbeiten lassen, als ich es je für möglich gehalten hätte, nur um mich zu behaupten.»

Zudem habe der Mallorquiner Federer dazu gebracht, sein Spiel neu zu überdenken. Und das ging dabei sogar so weit, dass der Schweizer die Grösse seines Schlägerkopfes änderte. «In der Hoffnung auf einen Vorteil.» Viel genützt hat es offenbar nicht. In 40 Duellen muss Federer seinem spanischen Kontrahenten 24 Mal am Netz zum Sieg gratulieren.

Federer liebte Nadals Ticks

Neben seiner erfolgreichen Karriere – unter anderem mit 22 Grand-Slam-Titeln – war Nadal für seine Ticks und Rituale auf dem Platz bekannt. So stellte er beispielsweise seine Flaschen immer perfekt ausgerichtet auf oder bereitete sich mit der immer gleichen Reihenfolge von Zupfen, Zerren und Abwischen seines Schweisses auf seinen Service vor.

Eine Eigenschaft, die Federer bewundert hat: «Insgeheim habe ich das Ganze irgendwie geliebt. Weil es so einzigartig war – es war so wie du.» Er betont: «Durch dich hat mir das Spiel noch mehr Spass gemacht. Du hast Spanien stolz gemacht. Du hast die ganze Tenniswelt stolz gemacht.»

Laver Cup als Highlight

Am Laver Cup 2022 standen die beiden zum letzten Mal gemeinsam im Doppel auf dem Court. Ein Erlebnis, das Federer nie vergessen wird: «An diesem Abend mit dir auf dem Platz zu stehen und diese Tränen zu teilen, wird für immer einer der schönsten Momente meiner Karriere sein.»

Zum Schluss fügt Federer noch an: «Rafa, ich weiss, dass du dich auf den letzten Abschnitt deiner epischen Karriere konzentrierst. Wir werden reden, wenn es so weit ist. Für den Moment möchte ich einfach deiner Familie und deinem Team gratulieren, die alle eine riesige Rolle in deinem Erfolg gespielt haben. Und ich möchte, dass du weisst: Dein alter Freund feuert dich immer an und wird genauso laut für alles jubeln, was du als Nächstes tust.»

So wird diese Woche wohl auch Federer zusehen, wie das spanische Team versucht, Nadal den bestmöglichen Abschied zu ermöglichen. Am besten mit der Krönung Davis-Cup-Titel.