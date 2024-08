Pech an den US Open Pliskova verletzt sich nach nur drei Punkten

Was für ein Pech für Karolina Pliskova in der zweiten Runde der US Open. Im erst dritten Ballwechsel der Partie gegen die italienische Wimbledon- und French Open-Finalistin Jasmine Paolini, verletzt sich die ehemalige Weltnummer 1 am linken Fuss.