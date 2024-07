Federer spielt Luft-Tennis mit Hollywood-Star Zendaya

In einem neuen Werbespot der Marke On liefern sich Roger Federer und Zendaya ein besonderes Tennis-Duell. Dabei hatte sie vor wenigen Monaten noch keine Ahnung vom Sport.

1/6 Ready? Play! Roger Federer und Zendaya liefern sich im neuen On-Werbespot ein Luft-Tennis-Duell.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vor drei Wochen tauchten Bilder und Videos von Tennis-Legende Roger Federer (42) und Hollywood-Star Zendaya (27) auf, wie sie vor dem Hauptquartier der Marke On in Zürich Tennis spielen. Wie dort bereits vermutet werden konnte, handelte es sich um den Dreh eines neuen Werbespots – beide sind Markenbotschafter.

Dieser ist am Mittwochabend veröffentlicht worden. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger liefert sich in diesem ein «Air Tennis»-Duell mit der Schauspielerin (Dune, Spider-Man, Greatest Showman) – also ein Spiel ohne Ball. Wer das «Air Tennis»-Duell für sich entscheidet, wird nicht gezeigt.

«Ich hatte keine Ahnung von Tennis»

Hatte sie vorher keine Berührungspunkte zum Tennis, musste die US-Amerikanerin für ihren neusten Film «Challengers» lernen, wie man Tennis spielt. «Ich hatte keine Ahnung von Tennis, ich wusste rein gar nichts», sagte Zendaya, die im Film eine ehemalige Profispielerin verkörpert, im Vorfeld der Premiere dem britischen «Hello Magazine».

«Ich weiss noch, als ich die ersten Bälle geschlagen habe, flogen sie in die Bäume», erklärt der Hollywood-Star. Sie dachte sich damals, dass es noch ein langer Weg werden würde, bis sie nur annähernd ins Feld treffen würde. Geholfen habe ihr dabei ihre Ausbildung als Tänzerin: «Ich sagte mir: ‹Ich bin eine Tänzerin, also lass mich diese Sache austanzen.›»