Naef und Waltert ausgeschieden Teichmann übersteht Start-Runde in Montreux

Jil Teichmann schlägt in der 1. Montreux-Runde die in der Weltrangliste deutlich besser klassierte Französin Elsa Jacquemot. Céline Naef scheitert an einer Rumänin, Simona Waltert an einer Brasilianerin.