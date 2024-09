1/4 Belinda Bencic (hier beim Billie Jean King Cup im November 2023) weiss noch nicht, wann sie auf die WTA-Tour zurückkehrt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Seit fast einem Jahr hat Belinda Bencic keinen Ernstkampf mehr bestritten. «Einen Termin für mein Comeback möchte ich mir bewusst nicht setzen», sagt die Ostschweizerin, die im April Tochter Bella zur Welt brachte, in einem Instagram-Video ihres Sponsors «Groupe Mutuel».

«Zeitlich will ich mich nicht unter Druck setzen lassen, sondern dann zurückkommen, wenn ich wirklich bereit bin.» Derzeit trainiert die 27-jährige Tokio-Olympiasiegerin eine Stunde Tennis pro Tag und 60 bis 90 Minuten arbeitet sie an ihrer Kondition. «Klar, will ich so schnell wie möglich zurückkommen, aber gleichzeitig will ich auch nichts überstürzen.»

Bencics Abwesenheit auf der WTA-Tour haben die anderen Schweizerinnen nicht abfedern können. An den US Open war mit Viktorija Golubic nur eine Eidgenossin im Hauptfeld. Die 31-Jährige scheiterte in der 1. Runde. Golubic ist derzeit die einzige Schweizerin, die in den Top 100 der Weltrangliste zu finden ist – als 73. Dann folgt Céline Naef (19) auf Position 177.