Nach einer fünfwöchigen Ungeschlagenheit verliert Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek wieder einmal ein Spiel. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Siegeszug von Iga Swiatek (24) ist zu Ende. Gut drei Wochen nach ihrem ersten Triumph in Wimbledon scheitert die Polin am WTA-1000-Turniers in Montreal im Achtelfinal an Clara Tauson (22). Die Weltnummer 19 aus Dänemark liefert beim 7:6 (7:1), 6:3 gegen die favorisierte Swiatek eine starke Leistung ab.

Damit ist auch die Nummer 2 des Turniers in der Hauptstadt der kanadischen Provinz Québec nicht mehr im Tableau vertreten. Tags zuvor musste sich bereits die topgesetzte Amerikanerin Coco Gauff gegen die Einheimische Victoria Mboko (18) in zwei Sätzen geschlagen geben.