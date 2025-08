18-Jährige sorgt für Sensation gegen Weltnummer zwei

1/4 Victoria Mboko kann ihr Glück kaum fassen. Foto: IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit Coco Gauff scheidet am WTA-1000-Masters in Montreal die Nummer 1 der Setzliste bereits in den Achtelfinals aus. Die Amerikanerin unterliegt der Kanadierin Victoria Mboko (WTA 85) 1:6, 4:6.

Die erst 18-jährige Mboko braucht nur 62 Minuten, um die Nummer 2 der Welt zu besiegen. Sie wehrt alle fünf Breakbälle gegen sich ab und nimmt ihrerseits der Favoritin viermal den Aufschlag ab.

Mboko hat nun vor heimischem Publikum eine grosse Chance. In ihrem ersten Viertelfinal bei einem WTA-1000-Turnier trifft sie auf die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 51), eine Gegnerin, die sie durchaus schlagen kann.

43 Doppelfehler in drei Partien

Gauff, die nach 37 Doppelfehlern in ihren ersten beiden Spielen dieses Turniers «nur» sechs Doppelfehler begeht, kann gegen die kanadische Teenagerin nichts ausrichten. Der erste Satz ist eine klare Angelegenheit, der zweite Umgang hart umkämpft. Mboko erzwingt die Entscheidung mit einem Break im letzten Spiel.

Gauff kommt nach ihrem Triumph am French Open Anfang Juni nicht richtig auf Touren. Sowohl in Berlin als auch in Wimbledon schied die 21-Jährige bereits bei ihrem ersten Auftritt aus. Nun folgt die nächste Enttäuschung in Form eines vorzeitigen Ausscheidens.