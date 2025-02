«Ich habe kein Racket mehr in die Hand genommen»

Julian Sigrist Praktikant Sport

Am 19. November spielte Rafael Nadal das letzte Spiel seiner Tenniskarriere (38). Mit einer 4:6, 4:6-Niederlage gegen Botic van de Zandschulp im Davis-Cup-Viertelfinal verabschiedete sich der 22-fache Grand-Slam-Sieger in den Ruhestand. Knapp drei Monate nach seinem Karriereende hat Rafael Nadal bei einer Ehrung des spanischen olympischen Komitees nun über seine Zeit im Ruhestand gesprochen.

Fussverletzung machte ihm zu schaffen

Tennis scheint dabei nicht mehr auf seiner Tagesordnung zu stehen: «Ich habe keinen Schläger mehr in die Hand genommen.» Ein Grund dafür ist auch eine Verletzung. Nach seinem Rücktritt habe er lange Schmerzen im Fuss gehabt. Allerdings widmet er sich momentan einer anderen Sportart: «Ich habe nach 15 Jahren wieder angefangen, Fussball zu spielen, und das ist schon eine Freude.» Insgesamt treibe er aber «weniger Sport, als ich möchte».

Stattdessen beschäftigt sich Nadal in seinem Ruhestand auch mit Dingen abseits des Sports. Nach der Karriere käme ein anderes Leben mit der Suche nach persönlichen Motivationen im Alltag, denn: «Im Leben muss man Ziele haben, sonst langweilt es einen.» Trotzdem werde sein Leben auch weiterhin mit Sport verbunden sein, weil es in seinem Leben eine grundlegende Rolle spiele. Und auch das Tennisspielen wird Nadal nicht für immer seinlassen: «Irgendwann werde ich den Schläger wieder in die Hand nehmen, keine Frage.»