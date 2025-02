Carlos Alcaraz gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere ein Hallenturnier. Der Spanier schlägt im Final von Rotterdam Alex de Minaur in drei Sätzen. Er ist damit der jüngste Spieler, der ein Turnier auf allen vier Unterlagen gewinnen konnte.

1/4 Carlos Alcaraz gewinnt das ATP 500 Turnier von Rotterdam. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Carlos Alcaraz gewinnt ATP 500 Turnier in Rotterdam

Jüngster Spieler mit Siegen auf allen vier Unterlagen in der Geschichte

Alcaraz holt seinen 17. Karrieretitel und gewinnt 449'160 Euro Preisgeld

Julian Sigrist Praktikant Sport

Carlos Alcaraz (21) holt seinen nächsten Titel. Der spanische Tennis-Superstar gewinnt zum ersten Mal das ATP 500 Turnier in Rotterdam in Holland. In einem umkämpften Final setzt er sich gegen den Australier Alex de Minaur (25) mit 6:4, 3:6, 6:2 durch und gewinnt damit ein Preisgeld von 449'160 Euro (etwa 421'000 Franken). Durch seinen 17. Karrieretitel rückt er in der Weltrangliste wieder näher an den zweitplatzierten Alexander Zverev (27) heran.

Alcaraz mit historischem Titel

Der Sieg in Rotterdam ist Alcaraz' erster Triumph bei einem Hallenturnier. Damit schafft er Historisches. Der Spanier ist nun der jüngste Spieler der Geschichte, der auf allen vier Unterlagen (Sand, Rasen, Hartplatz im Freien, Hartplatz in der Halle) ein Turnier gewinnen konnte. Mit 21 Jahren und neun Monaten gelingt ihm dieses Kunststück rund einen Monat früher, als dem bisherigen Rekordhalter Roger Federer (43).

Der Weltranglisten-Dritte beweist damit einmal mehr, wie vielseitig er in seinem jungen Alter schon ist. Auch auf Grand-Slam-Stufe gewann er bereits auf allen drei möglichen Belägen ein Turnier. Einzig der Triumph bei den Australien Open fehlt dem 21-Jährigen für den Karriere-Grand-Slam noch.