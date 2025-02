Belinda Bencic bezwingt im Final des WTA-Turniers in Abu Dhabi die Amerikanerin Ashlyn Krueger. Sie feiert damit ihren ersten Turniersieg nach der Baby-Pause.

Belinda Bencic triumphiert in Abu Dhabi

Belinda Bencic triumphiert in Abu Dhabi

1/6 Belinda Bencic holt sich den Turniersieg in Abu Dhabi. Foto: AFP

Belinda Bencic gibt Gas. Sie feiert in Abu Dhabi am dritten WTA-Turnier seit der Baby-Pause bereits wieder einen Turniersieg. Bencic gewinnt den Final gegen die Amerikanerin Ashlyn Krueger 4:6, 6:1, 6:1.

Bencic kommt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum neunten Turniersieg in ihrer Karriere. In Abu Dhabi hat sie überhaupt noch nie verloren. Schon vor zwei Jahren, bei ihrer ersten Turnierteilnahme, gewann sie das Turnier.

Im Final gegen die aufstrebende, 20-jährige Texanerin Ashlyn Krueger steigert sich Belinda Bencic nach dem verlorenen ersten Satz. Im ersten Satz hat die 27-jährige Ostschweizerin zweimal mit einem Break geführt (1:0 und 4:3), den Satz aber nach 68 Minuten 4:6 verloren. In den Sätzen 2 und 3 gibt Bencic bloss noch zwei Games ab. Nach 2:21 Stunden nutzt Bencic ihren ersten Matchball.

«Bin froh, dass ich diesen Moment mit meiner Familie teilen kann»

Sie habe sich gefreut, zurück in Abu Dhabi zu sein, sagt eine überglückliche Belinda Bencic bei der Siegerehrung ins Mikrofon. «Es ist sehr emotional. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, wieder zurückzukommen», so die strahlende Siegerin. Das Turnier in Abu Dhabi hat neu eine besondere Bedeutung für die 27-Jährige: «Es ist das erste Turnier, dass ich zweimal gewonnen habe. Abu Dhabi ist jetzt offiziell mein Lieblings-Turnier».

Besonders freut sie sich auch, dass ihre Familie vor Ort dabei ist. «Ein Titel vor meiner Familie zu gewinnen, ist wunderschön. Ich bin froh, dass ich diesen Moment mit ihr teilen kann», so Bencic. Gleich nach ihrem Triumph geht Bencic zu ihrer Familie und nimmt Töchterchen Bella, die im April 2024 das Licht der Welt erblickt hat, auf den Arm.

In der Weltrangliste verbessert sich Belinda Bencic von Platz 157 in den Bereich um Platz 65. Auch Ashlyn Krueger setzt ihren Vormarsch fort und verbessert sich in etwa auf Position 40.

Bencic verzichtet nächste Woche auf das Turnier in Doha. Sie reist von Abu Dhabi direkt nach Dubai weiter, wo sie in einer Woche ins nächste WTA-Turnier startet.