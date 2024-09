SDA Schweizerische Depeschenagentur

Coco Gauff und ihr Trainer Brad Gilbert gehen getrennte Wege. Wie die 20-jährige Amerikanerin in den sozialen Netzwerken mitteilte, endet die Zusammenarbeit nach 14 Monaten.

Nach ihrem Ausscheiden in der 1. Runde in Wimbledon 2023 startete Gauff mithilfe der US-Trainerlegende richtig durch, gewann die Turniere in Washington und Cincinnati sowie am US Open ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Gehen getrennte Wege: Coco Gauff und Brad Gilbert. Foto: IMAGO/Shutterstock

Zuletzt jedoch blieben die guten Resultate aus. In diesem Jahr war sie als Titelverteidigerin in New York bereits in den Achtelfinals an ihrer Landsfrau Emma Navarro gescheitert. Auch an den Olympischen Spielen in Paris, wo sie bei der Eröffnungsfeier gemeinsam mit Basketball-Superstar LeBron James die Fahne der USA getragen hat, schied sie bereits früh im Turnier aus.

Der 63-jährige Brad Gilbert ist als wahrer Trainer-Guru bekannt und hat zuvor schon mit Tennis-Grössen wie Andre Agassi, Andy Murray und Andy Roddick zusammengearbeitet.