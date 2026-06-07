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Tennis
Tennis: Alexander Zverev holt ersten Grand-Slam-Titel
Nach fünf Sätzen
Zverev gewinnt ersten Grand-Slam-Titel bei French Open
Der Deutsche Alexander Zverev gewinnt den French-Open-Final gegen Flavio Cobolli in fünf Sätzen und holt seinen ersten Grand-Slam-Titel.
Publiziert: vor 45 Minuten
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