Das Masters in Monte-Carlo geht in die heisse Phase. Während Alex De Minaur seinem gegner eine Brille verteilt, überrascht Lorenzo Musetti gegen Stefanos Tsitsipas.

Masters in Monte-Carlo

1/4 Lorenzo Musetti steht in Monte-Carlo im Halbfinal, erstmals überhaupt bei einem ATP-1000-Turnier. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Lorenzo Musetti (23) schafft in Monte-Carlo gegen Stefanos Tsitsipas (26) einen Meilenstein-Sieg. Er steht erstmals an einem Masters-1000-Turnier in den Halbfinals.

Musetti besiegt den dreimaligen Monaco-Sieger Tsitsipas, gegen den er vorher alle fünf Direktbegegnungen verloren hat, mit 1:6, 6:3, 6:4. Musetti wehrt während der zwei Stunden und 21 Minuten 14 von 17 Breakbällen des Griechen ab.

In den Halbfinals trifft Musetti auf den als Nummer 8 gesetzten Australier Alex de Minaur (26), der Grigor Dimitrov (33) mit 6:0, 6:0 auseinandernimmt.

Im anderen Halbfinal stehen sich die Spanier Carlos Alcaraz (21) und Alejandro Davidovich Fokina (25) gegenüber.