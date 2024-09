Irres Promo-Video Djokovic und Co. werben für Saudi-Turnier

Die Tennisstars des «6 King Slams» in Riad, Saudi-Arabien, werden in einem hollywoodreifen Trailer präsentiert. Vom 16. bis 19. Oktober kämpfen sie um eine gigantische Siegprämie von 5 Millionen Franken – doppelt so viel wie bei den US Open.