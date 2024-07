Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 In Palermo eine Runde weiter: Jil Teichmann. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jil Teichmann beendet ihre Durststrecke und gewinnt in Palermo erstmals im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit dem vergangenen Oktober. Die 27-Jährige schlägt die junge Kroatin Mia Ristic 6:1, 6:1.

Die Auslosung hat es gut gemeint mit Teichmann, die sich im Duell zweier Qualifikantinnen mit der auf der WTA-Tour noch sieglosen Ristic messen darf. Die 18-Jährige, in der Weltrangliste als 301. 90 Plätze schlechter klassiert als die Schweizer Linkshänderin, ist in ihrem erst zweiten Match auf diesem Turnierniveau chancenlos und unterliegt in etwas mehr als einer Stunde.

Nächste Gegnerin: Frankreich oder Australien?

Weiter geht es für Teichmann auf dem Sand in Sizilien, wo sie 2019 einen ihrer zwei Turniersiege auf der WTA-Tour gefeiert hat, im Achtelfinal entweder gegen die als Nummer 4 gesetzte Französin Diane Parry (WTA 58) oder die australische Qualifikantin Olivia Gadecki (WTA 168), die sich am Dienstag gegenüberstehen.

Auch Simona Waltert (WTA 248) strebt beim Sandturnier in Budapest ihren ersten Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers in diesem Jahr an. Die 23-jährige Bündnerin unterliegt aber nach erfolgreicher Qualifikation in der 1. Runde der Russin Maria Timofejewa (WTA 103) mit 5:7 6:7 (3:7).