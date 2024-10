Jérôme Kym spielt in Basel seine erste Partie in einem ATP-Hauptfeld. Foto: BENJAMIN SOLAND 1/5

Christian Müller Redaktor Sport

Jérôme Kym (21, ATP 133) verkauft seine Haut in seinem ersten Match in einem ATP-Hauptfeld so teuer wie möglich. Zum Sieg reicht es dem Schweizer Tennistalent, das mit 15 im Davis Cup debütierte und danach von Verletzungen ausgebremst wurde, in der ersten Runde der Swiss Indoors dennoch nicht.

Die Aufgabe ist mit Ugo Humbert (26, ATP 16) allerdings eine undankbare. Der französische Linkshänder hat drei seiner sechs ATP-Titel auf einem Indoor-Hartplatz gewonnen und fühlt sich in der Halle offensichtlich wohl. Das bekommt auch Kym zu spüren, der sich nur einen Breakball erspielt, allerdings auch selbst sieben von neun Breakchancen abwehrt. Am Ende unterliegt er 4:6, 7:6 und 5:7.

Kym, der sich den Platz im Hauptfeld mit zwei Siegen in der Quali verdient hat, bleibt die Erkenntnis, dass er alles mitbringt, um auf diesem Niveau bestehen zu können. «Die Marge von mir zu den Topleuten ist so klein. Ich bin überzeugt, dass ich noch dieses Jahr die Top 100 erreichen kann.»