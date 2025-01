Ihr harter Fight bleibt unbelohnt: Jil Teichmann. (Archivbild) Foto: Pascal Muller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jil Teichmann (WTA 128) scheidet beim WTA-250-Turnier in Singapur in den Viertelfinals aus. Die Seeländerin verliert einen Abnützungskampf.

Die Schweizer Qualifikantin unterliegt nach fast dreieinhalb Stunden der als Nummer 4 gesetzten Chinesin Wang Xinyu (WTA 35) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6.

Teichmann war auf gutem Weg, zum ersten Mal seit ihrem Achtelfinal-Vorstoss an den French Open 2022 auf WTA-Stufe drei Partien in Folge in einem Hauptfeld zu gewinnen. Beim Stand von 4:4 im Tiebreak des zweiten Satzes ist die 27-jährige Linkshänderin nur drei Punkte vom Sieg entfernt.

Nach dem Satzausgleich muss Teichmann gleich zu Beginn des dritten Umgangs ihren Aufschlag abgeben. Das einzige Break der Partie erweist sich letztlich als entscheidend.