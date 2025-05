Sucht auf seiner Lieblingsunterlage nach seiner guten Form vom Vorjahr: Alexander Zverev. Foto: Domenico Cippitelli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie Novak Djokovic in Genf will auch Alexander Zverev in Hamburg Selbstvertrauen für das French Open sammeln. Doch das geht schief. Nach einem lockeren Zweisatzsieg am Montag scheitert der Weltranglistendritte am 500er-Turnier bereits im Achtelfinal. Schwer angeschlagen unterliegt er dem Franzosen Alexandre Müller (ATP 40) 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

«Dafür dass ich mich 37 Mal übergeben habe und die ganze Nacht 39,4 Grad Fieber hatte, war es eigentlich ganz okay», bilanziert der gebürtige Hamburger sein bitteres Ausscheiden am Heimturnier, das den nächsten Rückschlag auf seinem Lieblingsbelag markiert.

Von der Form des vergangenen Jahres, als er sich in Paris erst im Final dem Spanier Carlos Alcaraz in fünf Sätzen geschlagen geben musste, ist der Olympiasieger von 2021 derzeit meilenweit entfernt. «Ich hoffe, dass ich jetzt schnell wieder gesund werde», sagt Zverev vier Tage vor dem Beginn des French Open.