1/6 Halbfinal-Einzug klargemacht: Stefanos Tsitsipas.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stefanos Tsitsipas erreicht bei seiner ersten Teilnahme in Gstaad die Halbfinals. Der topgesetzte Grieche setzt sich im Viertelfinal gegen den italienischen Routinier und Turniersieger von 2017, Fabio Fognini, durch.

Tsitsipas (ATP 12) kann beim traditionellen Sandturnier im Saanenland wieder an die guten Ergebnisse vom Frühsommer anknüpfen, als er auf Sand so überzeugend auftrat und unter anderem in Monte Carlo das ATP-1000-Turnier gewann. Gegen den 37-jährigen Fognini (ATP 80) lässt der Grieche nichts anbrennen und spielt sich in 66 Minuten mit 6:4, 6:3 unter die letzten vier.

Berrettini im Tiebreak stark

Um den Einzug in den Final und die Rückkehr in die Top 10 der Weltrangliste spielt Tsitsipas am Samstag gegen einen weiteren ehemaligen Gstaad-Sieger. Matteo Berrettini (ATP 82), der 2018 seinen ersten Titel auf der ATP-Tour im Berner Oberland gewann, setzt sich gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 18) dank zwei gewonnenen Tiebreaks mit 7:6 (9:7), 7:6 (7:2) durch.

Im anderen Halbfinal stehen sich der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 37), der den als Nummer 4 gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 32) schlägt, und der Franzose Quentin Halys (ATP 192) gegenüber. Der wie der Fussballer Kylian Mbappé im Pariser Vorort Bondy geborene Halys gewinnt das Duell zweier Qualifikanten gegen den Brasilianer Gustavo Heide (ATP 178) 6:1, 7:5. Dabei gelingt dem 27-Jährigen mit einem gewonnenen Punkt im Sitzen wohl der Schlag des Turniers.

Sitzend zum Punkt in Gstaad: Halys packt den Schlag des Turniers aus ( 00:50 )