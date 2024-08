Jérôme Kym fehlt noch ein Sieg zu seiner Grand-Slam-Premiere – derweil mussten die restlichen Schweizer in der Qualifikation für die US Open bereits die Segel streichen. Leandro Riedi gab angeschlagen auf.

Die Davis-Cup-Kumpels Jérôme Kym (Mitte) und Leandro Riedi (r.) duellierten sich in New York.

So richtig freuen kann sich Jérôme Kym (ATP 183) über den Einzug in die dritte und letzte Quali-Runde fürs US-Open-Hauptfeld nicht. Sein Gegner, Landsmann und Kumpel Leandro Riedi (ATP 131), muss im zweiten Satz mit Knieproblemen aufgeben. Beim Stand von 3:6, 0:1 aus Riedis Sicht sind die bereits in den Wochen zuvor aufgetretenen Kniebeschwerden zu gross geworden, wie der Zürcher auf Instagram schreibt. Riedi verpasst so auch beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres das Hauptfeld und muss weiterhin auf seine Premiere warten. Er hat aufgrund seiner Verletzung eine Pause angekündigt: «Ich werde nun eine Lösung für mein Knie suchen müssen.»

Kym hingegen darf weiterhin vom New Yorker Ticket für die ganz grosse Bühne träumen. Mit einem Sieg gegen den Franzosen Quentin Halys (ATP 119) könnte der Fricktaler heute Abend sein Major-Debüt klarmachen – und seine starke Saison mit den Challenger-Titeln in Prostejov (Tsch) und Zug bestätigen.

Schon sechs Schweizer out

Der 21-Jährige ist der einzige noch verbliebene Schweizer im Quali-Feld. Neben Riedi sind auch Alexander Ritschard, Marc-Andrea Hüsler, Céline Naef, Jil Teichmann sowie Simona Waltert in der Qualifikation hängengeblieben. Bereits fix im Hauptfeld stehen derweil drei andere Schweizer: Stan Wawrinka, der US-Open-Sieger von 2016, darf mit einer Wildcard antreten. Dominic Stricker profitiert vom Protected Ranking und Viktorija Golubic hat es als Weltnummer 74 übers Ranking auf normalem Weg ins Tableau geschafft.