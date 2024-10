Viktorija Golubic steht beim WTA-250-Turnier in Jiujiang in China in den Viertelfinals. Die Gegnerin der Zürcherin, die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro, gibt nach verlorenem erstem Satz auf.

Viktorija Golubic ist in China auf Erfolgskurs. Foto: Wu Hao

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Golubic steht im chinesischen Jiujiang im Viertelfinal. Sie gewinnt den ersten Abschnitt 6:2, als die als Nummer 4 gesetzte Jessica Bouzas Maneiro (Spa, WTA 56), im Ranking 112 Plätze vor ihr klassiert, unfreiwillig für ein vorzeitiges Ende der Partie sorgt.

Golubic schafft zum zweiten Mal in diesem Jahr zwei Siege am Stück. Zuvor ist ihr dies einzig im Januar bei den Australian Open gelungen. In Melbourne scheiterte sie in der 3. Runde an der Ukrainerin Jelina Switolina.

Nächste Gegnerin der 32-jährigen Schweizerin ist entweder die Tschechin Linda Fruhvirtova (WTA 209) oder die Holländerin Arantxa Rus (WTA 83).