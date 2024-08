Gegner rührt mit herziger Geste Tennis-Star kollabiert nach Abnützungskampf an US Open

Yoshihito Nishioka (ATP 53) spielt in der ersten Runde des US Opens gegen Miomir Kecmanovic (ATP 54). Es ist ein Abnützungskampf über fünf Sätze und über dreieinhalb Stunden – am Ende muss Nishioka von Krämpfen geplagt aufgeben.