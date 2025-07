Die Ankunft am Strand Schweizer holen sich Weltrekord bei Pazifik-Wahnsinn

Vier Schweizer ruderten für mehr als 20 Tage von Kalifornien nach Hawaii. Den Pazifik überquerten sie dabei in Rekordzeit. Am Strand in Hawaii erwarten Familie und Freunde sie sehnsüchtig.

Publiziert: 00:05 Uhr