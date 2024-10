Stan Wawrinka übersteht am ATP-1000-Turnier in Shanghai zum fünften Mal in diesem Jahr auf der Tour die 1. Runde.

Kurz zusammengefasst Wawrinka steht in Shanghai in der 2. Runde

Er besiegt den 18 Jahre jüngeren Giovanni Mpetshi Perricard

Der Romand gewinnt beide Tiebreaks Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Stan Wawrinka steht in Shanghai in der 2. Runde. Foto: Getty Images 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stan Wawrinka (ATP 236) bezwingt – sechs Tage nach der Auftaktniederlage in Peking gegen Roman Safiullin – Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50) mit 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Der 39-jährige Lausanner lässt gegen den 18 Jahre jüngeren Franzosen in der ganzen Partie kein Break zu. Zugleich bessert er mit den beiden gewonnenen Tiebreaks, in denen er mit eigenem Aufschlag keinen Punkt abgibt, seine bislang magere Saisonbilanz in den Kurzentscheidungen auf. Von zehn Tiebreaks hatte er zuvor neun verloren.

Für Wawrinka ist es der erste Sieg in Shanghai seit acht Jahren. Mit einem weiteren Erfolg könnte er zum ersten Mal in diesem Jahr zwei Spiele in Folge gewinnen. Sein nächster Gegner ist der Italiener Flavio Cobolli (ATP 30), der in der 1. Runde ein Freilos genoss und noch nie gegen Wawrinka gespielt hat.