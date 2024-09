Bei Stan Wawrinka ist weiterhin der Wurm drin. Auch beim ATP-Turnier in Peking muss der Lausanner schon nach der ersten Runde die Segel streichen.

Auch in China keine Besserung

Kurz zusammengefasst Wawrinka scheidet in der 1. Runde in Peking aus

Er verliert gegen den Russen Roman Safiullin in zwei Sätzen

Wawrinka bezieht seine achte Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr

Stan Wawrinka tritt weiter an Ort. Der 39-jährige Waadtländer scheidet auch beim ATP-500-Turnier in Peking in der 1. Runde aus.

Der dank einer Wildcard direkt ins Haupttableau aufgerückte Wawrinka unterliegt dem Russen Roman Safiullin, gegen den er zuvor noch nie gespielt hat, 3:6, 4:6.

Wawrinka, im Ranking mittlerweile auf Platz 234 abgerutscht, bezieht bei seinem zwölften Turnier in diesem Jahr auf der Tour die achte Erstrunden-Niederlage. Über die 2. Runde kam er bisher noch nicht hinaus. Safiullin, die Nummer 69 der Welt, trat als Lucky Loser anstelle des Deutschen Jan-Lennard Struff an.

Mit der neuerlichen Niederlage verpasst Wawrinka die Möglichkeit, in der 2. Runde den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner herauszufordern.