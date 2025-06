Die Tennis-Fans mutmassen derzeit heiss über eine mögliche Beziehung zwischen Carlos Alcaraz und Emma Raducanu. Die Britin unterstützte den Spanier bei einem Turnier in London – die Weltnummer zwei heizt dann die Gerüchte gleich selbst an.

Die Gerüchteküche bei den Tennis-Fans brodelt. In den sozialen Medien wird derzeit heiss über eine Beziehung zwischen der Weltnummer zwei der Männer Carlos Alcaraz (22) und der britischen Grand-Slam-Siegerin Emma Raducanu (22) spekuliert. Seit vergangenem Dienstag ist zudem bekannt, dass Alcaraz und Raducanu das reformierte Mixed-Doppel-Format an den US Open zusammen spielen.

Am Samstag heizte Raducanu die Gerüchte gleich selbst noch einmal an. Alcaraz spielte im Halbfinal beim Traditionsturnier im Queens Club in London, auf der Tribüne fieberte Raducanu mit dem Spanier mit. Und auch er selbst befeuerte die Liebes-Spekulationen nach dem Sieg über seinen Landsmann Roberto Bautista Agut (37).

«Ich bin einfach froh, dass sie gekommen ist, um mich zu unterstützen, um mein Spiel zu sehen. Ja, ich denke, es war grossartig, sie auf der Tribüne zu haben», sagte Alcaraz an der Pressekonferenz. Alcaraz will sich bei seiner Teampartnerin revanchieren und seinerseits zu einem Spiel Raducanus gehen.

Keine bestätigten Gerüchte

Die Spekulationen über eine mögliche Beziehung kursieren schon länger im Netz. So unterstützte die 22-Jährige bereits im Vorjahr Alcaraz im Wimbledon-Final gegen Novak Djokovic (24). Auch gibt es Theorien darüber, dass Alcaraz am Turnier in Doha im Februar nur ausgeschieden sei, weil er erfahren habe, dass Raducanu sich am Rücken verletzt habe.

Diese Gerüchte lacht die Grand-Slam-Siegerin in einem Interview mit dem Fernsehsender BBC aber weg: «Ich bin froh, dass das Internet unseretwegen Spass hat und wir so für Unterhaltung sorgen.» Danach erzählt sie, dass die beiden sich schon lange kennen. «Wir lernten uns 2021 richtig kennen. An den US Open spielte er immer einen Tag vor mir und ich wollte nachziehen. Seit da sind wir im stetigen Kontakt. Er hat dann weiter gewonnen und es ist schön zu sehen, dass wir schon Freunde waren, bevor jemand etwas gewonnen hatte.»

Dass Alcaraz gerne eine Frau an seiner Seite hätte, ist bekannt. Nach seinem Wimbledon-Finalsieg verriet der 22-Jährige: «Ich bin auf der Suche nach jemandem. Als Tennisspieler kann es schwierig sein, die richtige Person zu treffen, weil man ständig herumreist ist.»