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Tennis
Roger Federer begeistert in New York City die Fans
Er kanns noch immer
Federer begeistert mit seiner Rückhand
Noch einmal greift Roger Federer im Arthur Ashe Stadium zum Racket. Er begeistert die Zuschauer mit seinem Tennis, besonders bei diesem Matchball.
Publiziert: vor 59 Minuten
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