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Er kanns noch immer
Federer begeistert mit seiner Rückhand

Noch einmal greift Roger Federer im Arthur Ashe Stadium zum Racket. Er begeistert die Zuschauer mit seinem Tennis, besonders bei diesem Matchball.
Publiziert: vor 59 Minuten
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