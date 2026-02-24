Rebeka Masarova zieht beim WTA-Turnier in Austin in den Achtelfinal ein. Sie besiegt Xinyu Wang, gegen die sie Anfang Februar noch verloren hat, klar in zwei Sätzen.

Masarova nimmt in Austin Revanche an Chinesin

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 26-jährige Baslerin Rebeka Masarova kommt in Form. In Austin (Texas) schlägt sie Xinyu Wang (24, WTA 30) aus China in 67 Minuten 6:3, 6:2.

Gegen die 90 Plätze besser klassierte Wang feiert Masarova (WTA 120) bereits den dritten Sieg innerhalb von 48 Stunden. Übers Wochenende besiegte sie in der Qualifikation die Polin Gina Feistel (6:2, 6:4) und die ehemalige amerikanische Weltnummer 35 Madison Brengle (3:6, 6:3, 6:4). Anfang Februar hatte Masarova gegen Xinyu Wang in Cluj (Rum) noch 4:6, 2:6 verloren.

Drei Siege hintereinander feierte Masarova zuletzt letzten Sommer auf Rasen in Berlin. In den Achtelfinals in Austin trifft sie auf die Amerikanerin Whitney Osuigwe (WTA 163), die wie sie die Qualifikation überstanden hat.