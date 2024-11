Doppel vom Feinsten an den WTA Finals Amerikanerin zeigt meisterhafte Verteidigung am Netz

An Taylor Townsend kommt man auf dem Tennisplatz nicht so einfach vorbei. Demonstriert hat sie ihre aussergewöhnlichen Verteidigungsqualitäten im dritten Gruppenspiel an den WTA Finals in Riad. Mehrmals wehrt sie sich erfolgreich, bis sie selbst den Winner schlägt.