Djokovic und Vonn gratulieren
Sabalenka kriegt bei Heiratsantrag riesigen Diamantring

Tennisstar Aryna Sabalenka hat sich mit Georgios Frangulis verlobt. Der Multi-Millionär überraschte die Weltranglisten-Erste mit einem riesigen Diamantring.
Publiziert: 18:47 Uhr
