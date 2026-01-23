DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Tennis
Australian Open: Putinzewa provoziert Fans nach Sönmez-Sieg
Bei Australian Open
Tennisspielerin provoziert Fans mit Füdli-Tanz
Julija Putinzewa legt sich nach dem Sieg gegen Zeynep Sönmez mit den türkischen Fans an. Diese sorgten zuvor für eine heissblütige Atmosphäre in Melbourne.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zum Tennis
0:56
Von TV-Kameras eingefangen
Federer-Zwillinge hängen mit Legenden-Sohn ab
0:50
Patzer sorgt für Aufsehen
Tennisball trifft Fan am Kopf – Spielerin lacht
1:24
Geisha-Look auf dem Court
Tennisstar verwandelt Rod Laver Arena in Catwalk
1:04
Bei ihrem Heimturnier
Australierin gewinnt mit toller Aktion Herzen
0:58
Mit Papa Roger in Australien
So gross sind die Federer-Zwillinge bereits
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen