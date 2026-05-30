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Tennis
Roland Garros: Joao Fonseca gewinnt gegen Novak Djokovic
Djokovic schon raus
Hier verwertet Fonseca seinen Matchball
Mit Novak Djokovic scheidet ein weiterer Favorit auf den French-Open-Titel überraschend früh aus.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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