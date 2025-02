Noch ist es kein Davis-Cup-Fest in Biel: Dominic Stricker verliert zum Auftakt der Quali-Begegnung mit Spanien gegen Pedro Martinez in zwei Sätzen.

Dominic Stricker verpasst einen Coup zum Auftakt des Davis-Cup-Wochenendes. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Marco Pescio Reporter Sport

Dominic Stricker wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg im neuen Jahr. Getragen vom Heimpublikum in der Swiss-Tennis-Arena erspielt sich der Berner zwar einige spektakuläre Punkte – für die Schweizer Führung im Davis-Cup-Duell mit Spanien reicht es aber nicht. Stricker (ATP 287) verliert gegen Pedro Martinez, die Weltnummer 44, mit 4:6, 6:7 (7:9).

In der aktuellen Saison steht der Linkshänder, der im Vorjahr von einer langwierigen Rückenverletzung zurückkehrte, bereits bei fünf Niederlagen in fünf Partien. Auf die zwei Pleiten am United Cup in Sydney folgte das Quali-Out in Auckland sowie das frühe Ausscheiden an den Australian Open – in der ersten Runde.

Durch die Stricker-Niederlage gegen Martinez liegt die Schweiz nun mit 0:1 im Rückstand. Das heisst im Umkehrschluss: Den Spaniern reichen aus den verbleibenden drei Einzeln und dem Doppel noch zwei Siege, um in die zweite Quali-Runde vorzustossen.

Auch Kym klarer Aussenseiter

Im zweiten Einzel des Tages trifft Jérôme Kym (ATP 136) auf Roberto Carballes Baena (ATP 51), der zuletzt in Melbourne in die dritte Runde vorstiess und dort am späteren Viertelfinalisten Tommy Paul scheiterte. Der Sonntag beginnt um 12.30 Uhr mit dem Doppel, zu dem die Schweiz voraussichtlich mit Stricker und Marc-Andrea Hüsler (ATP 170) antritt. Die Gegner heissen dann Martinez und Jaume Munar (ATP 64).