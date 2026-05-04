Schweizer Trio nimmt die erste Quali-Hürde

Stan Wawrinka, Simona Waltert und Leandro Riedi bestreiten die Qualifikation für das Masters in Rom. Und sie tun es erfolgreich. Im ersten Spiel gibts jeweils einen Sieg.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erfolgreicher Start in die Woche für Stan Wawrinka (41, ATP 125). Der Romand nimmt die erste Hürde in der Qualifikation für das Masters-Turnier in Rom (It). Er schlägt den Italiener Stefano Travaglia (34, ATP 141) in drei Sätzen 4:6, 7:6, 6:1.

Wawrinka legt gut los, schafft das erste Break zum 3:1. Bestätigen kann er dieses allerdings nicht. Postwendend kommt das Rebreak. Und auch den darauffolgenden Aufschlag muss Wawrinka seinem Gegner überlassen. Den Rückstand kann er nicht mehr wettmachen, er verliert den ersten Satz.

Und es kommt zunächst noch dicker für Wawrinka. Denn im zweiten Durchgang gerät er direkt mit Break in Rücklage. Das kann er sich wenig später zurückholen und den Satz letztlich in einem umkämpften Tiebreak eintüten. Danach lässt Wawrinka nichts mehr anbrennen. Im Entscheidungssatz knöpft er Travaglia direkt den Service ab, lässt noch zwei weitere Breaks folgen. Und verwertet nach 2:20 Stunden seinen ersten Matchball. Im fünften Anlauf feiert er in diesem Jahr den ersten Sieg auf Sand. In der nächsten Quali-Runde trifft er auf den Spanier Pablo Carreno-Busta (34, ATP 91).

Auch Riedi und Waltert siegen

Neben Wawrinka fehlt auch einem zweiten Schweizer nur noch ein Sieg, um sich für das Hauptfeld des Masters zu qualifizieren. Nur 85 Minuten braucht Leandro Riedi (24, ATP 128), um Vilius Gaubas (21, ATP 121) aus Litauen mit 6:4, 6:2 zu bezwingen. Auf Riedi wartet nun der Argentinier Francisco Comesana (25, ATP 114).

Ebenfalls siegreich ist bei den Frauen Simona Waltert (25, WTA 91). Sie bezwingt die Italienerin Giorgia Pedone (21, WTA 322) 6:2, 7:6. Nach dem gewonnenen Startsatz gerät die Schweizerin direkt mit einem Break in Rückstand. Das Rebreak gelingt ihr zum 5:5, die Entscheidung fällt dann im Tiebreak. In der letzten Quali-Runde trifft Waltert entweder auf die Australierin Kimberly Birrell (28, WTA 82) oder die Chinesin Yue Yuan (27, WTA 115).