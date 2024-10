Bei Challenger-Turnier Dominic Stricker muss unter Tränen aufgeben

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Swiss Indoors in Basel muss Dominic Stricker erneut einen Rückschlag hinnehmen. Der Berner führte in der Partie des Turniers in Tiburon gegen den Einheimischen J.J. Wolf im ersten Satz 5:3, ehe er den Platz unter Tränen verliess.