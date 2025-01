Fazit

Bencic zeigt eine starke Leistung, kämpft sich nach Break-Rückstand wieder ran. Osaka spielt bis zu ihrer Verletzung teilweise gross auf, ist die alles in allem etwas bessere Spielerin. Die Japanerin spielt druckvoll und hält ihre Fehlerquote lange in Grenzen. Bencic spielt grundsolide und ist immer da, wenn ihre Gegnerin ihr eine Möglichkeit bietet. Am Ende kann sich die Ostschweizerin kaum über den Sieg freuen, da er durch die Aufgabe von Osaka, mit der sie sich gut versteht, resultiert.

Im Achtelfinal spielt Bencic gegen die Siegerin der Partie zwischen Coco Gauff (USA, WTA 3) und Leylah Fernandez (Kan, WTA 29).